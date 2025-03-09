Враг наступает в Волчанске: в ВСУ рассказали детали боев

На Харьковском направлении продолжаются интенсивные бои, в частности, в Волчанске, где враг пытается прорвать оборону украинских сил. Бои в городе не прекращаются, противник наступает, пытаясь удержать контроль над стратегически важным пунктом.

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Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица". Там добавили, что захватническая армия ведет наступательные действия и по другим направлениям.

На Купянском направлении враг пытался атаковать в районах нескольких населенных пунктов, в частности, Богдановского, Петро-Ивановки, Кондрашовки, Степной Новоселовки, Песчаного, Новой Кругляковки и Загрызового, но все попытки врага оказались безрезультатными.

"Противник не оставляет намерений и попыток создать новый плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе Красное Первое. Также оккупанты пытаются перебросить силы на западный берег реки Оскол", — сообщили военные, отметив, что принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что за минувшие сутки украинские войска отразили шесть атак врага в районе Волчанска и в сторону Петро-Ивановки.

В то время как в Лиманском направлении российские войска продолжают штурмовать украинские позиции, стремясь выйти на административную границу Луганской области. Силы обороны остановили вражеские штурмы у Новомихайловки, Екатериновки, Нового, Зеленой Долины и Мирного, удержав украинские позиции.

На Краматорском и Торецком направлениях враг пытался атаковать украинские оборонные позиции вблизи Белой Горы, Дачного, Дружбы, Пантелеймоновки и Александрополя, но эти попытки не имели успеха.

Также в Часовом Яру и Торецке враг получил серьезный отпор и не смог достичь никаких результатов. Украинские силы обороны продолжают эффективно сдерживать наступление противника, уничтожая его многочисленные отряды.

На Покровском направлении русские солдаты штурмовали в районах Елизаветовки, Проминя, Николаевки, Андреевки и Улакли. Несмотря на все усилия, вражеская армия не имела успехов и у Лисовки, Даченского, Котлиного и Богдановки.

На Новопавловском направлении враг получил достойный отпор и понес потери во время штурмовых действий в направлении Константинополя и Бурлацкого. Потерь украинских позиций не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении бойцы бригады Госпогранслужбы "Гарт" нанесли серию точных ударов по позициям россиян в районе Волчанска. Под огонь попали окопы, блиндажи, капониры и средства связи русских солдат.

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