Пять оккупантов ликвидированы, 13 ранены: пограничники бригады 'Гарт' устроили 'бавовну' врагу под Волчанском. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов на Харьковском направлении. Бойцы бригады Госпогранслужбы "Гарт" нанесли серию точных ударов по позициям россиян в районе Волчанска.

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Соответствующее видео опубликовал официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". "Пограничники бригады "Гарт" бьют по вражеским позициям под Волчанском", – говорится в сообщении.

Минометы и ударные дроны работали точно – под огонь попали окопы, блиндажи, капониры и средства связи россиян.

В результате операции пять оккупантов были ликвидированы, еще 13 получили ранения.

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны продолжают выполнять боевые задания, не давая врагу возможности закрепиться. Украинские бойцы еще раз доказали, что российским захватчикам нет места на нашей земле.

Напомним, бойцы Сил обороны Украины провели успешную операцию по уничтожению российских оккупационных войск на Купянском направлении. В результате ударов у врага было отминусовано, по предварительным подсчетам, не менее 35 оккупантов убитыми.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении пограничники восьмого отряда не дали "замерзнуть" врагу. Отыскав "норы" захватчиков, операторы БПЛА Госпогранслужбы отработали по ним FPV-дронами.

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