Через неделю после получения медали: на фронте погиб младший сержант Госпогранслужбы Роман Сухомлин. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб младший сержант Государственной пограничной службы Украины Роман Сухомлин. Только за неделю до этого он получил медаль "За военную службу Украины".

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О гибели Романа в субботу, 1 апреля, в Facebook сообщил его побратим Станислав Янченко. "Рома, RIP брат", – написал он.

Указ о награждении Героя президент подписал 25 марта. Воин получил награду из рук главы государства.

Об этом Роман написал свой последний пост в Facebook. Воин поблагодарил всех, кто помогал ему на войне.

"Благодарю всех, кто присоединился и помог, волонтеры, небезразличные, знакомые и друзья. Это также и Ваша награда. Вместе к победе. Слава Украине", – писал боец.

Он пошел защищать Украину от врага сразу после начала полномасштабного вторжения России в нашу страну. В мирной жизни Роман работал инструктором по стрельбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Водяного Донецкой области в результате российского артиллерийского обстрела позиций ВСУ погиб украинский воин Березюк Владимир Владимирович.

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