Отдал жизнь за будущее Украины: в бою под Водяным погиб Владимир Березюк из Хмельнитчины

В районе Водяного Донецкой области в результате российского артиллерийского обстрела позиций ВСУ погиб наш воин Березюк Владимир Владимирович, уроженец села Писаревка Хмельницкой области. Он служил в 53-й отдельной механизированной бригаде им. князя Владимира Мономаха (в/ч А0536).

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Трагедию подтвердила Войтовецкая объединенная территориальная громада в Facebook. Известно, что Героя не стало во время выполнения боевого задания 15 марта 2023 года.

Пресс-служба сообщила, что в бою за Родину Березюк проявил стойкость и мужество и до последнего дыхания был привержен военной присяге на верность украинскому народу.

У украинца остались дочка, жена, сестры и мать. "Мы благодарим маму за то, что воспитала настоящего отважного мужчину, воина, защитника. Благодарим Владимира за то, что стал на нашу оборону ценой собственной жизни", – сказано в сообщении.

Герой родился в Писаревке, окончил местную школу, а после этого – Хмельницкий ПТУ №7.

Работал мастером, которого знало немало жителей громады. "Оставил после себя много вещей, сделанных его золотыми руками", – отметили в Войтовецкой ОТГ.

Защищал Украину в 2015-2016 годах, а в марте 2022-го, после начала полномасштабного вторжения, добровольно пошел на фронт. Он вместе с другом обратился в воинскую часть, где раньше проходил службу, и уехал на передовую.

Похоронят Владимира Березюка в его родной Писаревке. "Встретить нашего воина, отдать ему свое уважение и молитву – обязанность каждого из нас", – написали в ОТГ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Под Угледаром 8 марта погиб один из создателей сети музыкальных школ Rock School 36-летний Владимир Бульба. Благодаря ему сотни детей и взрослых впервые в жизни взяли в руки музыкальные инструменты, научились играть. У бойца осталась жена и 8-летняя дочь.

– На востоке Украины также погиб актер театра и кино Антон Прасоленко. Об этом стало известно 30 марта 2023 года. Герой получил серьезное ранение, был доставлен в госпиталь, но спасти его жизнь не удалось.

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