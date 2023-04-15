Черная страница: год назад был совершен легендарный прорыв на 'Азовсталь'

Ровно год назад, 15 апреля 2022 года, украинские защитники в Мариуполе совершили прорыв на "Азовсталь", где затем до последнего держали оборону. На территорию металлургического комбината прорывались силы "Азова" и смежных подразделений морской пехоты, которые остались отрезанными на правом берегу Мариуполя.

Видео дня

Об этом рассказали в официальном Telegram-канале бригады НГУ "Азов". А бывший командир полка "Азов" Максим Жорин показал кадры прорыва на "Азовсталь" на лодке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме такого пути, наши воины также добирались до завода вплавь и по мосту под непрерывным огнем противника. Военные тогда забрали с собой и раненых побратимов. К сожалению, в тот день погибло много наших защитников.

"15 апреля – черная страница в истории "Азова". Тогда полк потерял многих славных бойцов. Настоящих воинов. Бесстрашных и преданных Украине. Тем не менее, эта черная страница озарена подвигом. Подвигом самоотверженности, мужества и верности. Никто и никогда не сотрет его из истории", – сказано в сообщении.

Часть бойцов "Азова", которые приняли участие в прорыве, после выхода с "Азовстали" уже почти год находятся в российском плену.

"Часть азовцев, совершивших этот подвиг, сейчас находятся в плену. Уже почти год. Не только в такие даты, каждый день мы должны напоминать о них и бороться – так, как боролись они", – добавил Жорин.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский воин "Азова" Лев Пашко (позывной "Хорус"), который получил ранение на "Азовстали", назвал прорыв на металлургический комбинат самой тяжелой битвой за Мариуполь. В ту ночь многие защитники погибли или получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!