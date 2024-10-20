Черноморский флот 'сменил прописку': в России признали, что боятся украинских дронов

В России признали, что боятся ударов Украины по Крыму. Появление на вооружении украинских Сил обороны новых систем вооружений, в частности морских дронов, а также их успешное применение вынудило РФ спасать остатки Черноморского флота.

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Именно из-за эффективных поражений ЧФ РФ вынужден был "сменить прописку": практически все большие корабли из Крыма вывели. Об этом в интервью пропагандистскому изданию "Московский комсомолец" заявил бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, теперь подыскавший себе теплое место сенатора "от Запорожской области".

Рогозин де-факто признал, что российский Черноморский флот вынужден был бежать с аннексированного украинского полуострова из-за угрозы полного уничтожения.

"Если еще раз возвратиться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе СВО способы боевого применения, то показательный пример — Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника", — выдал он.

Где именно "прописались" остатки недобитого флота оккупантов, Рогозин не уточнил. Однако еще год назад, в октябре 2023 года The Wall Street Journal писала, что Россия вывела большую часть Черноморского флота из порта в оккупированном Севастополе и перевела "большие корабли, в том числе три ударные подводные лодки и два фрегата", в другие порты России и Крыма, "которые обеспечивают лучшую защиту".

В частности, россияне сочли, что смогут "обеспечить лучшую защиту" большой части кораблей ЧФ РФ в порту Новороссийска Краснодарского края РФ.

Однако в Кремле эту "передислокацию" предпочитали не комментировать, отправляя журналистов с этими вопросами к минобороны РФ.

Напомним, в сентябре в сети появились спутниковые фото, запечатлевшие, что россияне спрятали свой флот в Новороссийске среди гражданских судов: их оккупанты используют в качестве прикрытия.

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