Россияне спрятали свой флот в Новороссийске среди гражданских судов: спутниковое фото

Черноморский флот РФ пытается прятать военные корабли в порту Новороссийска. В качестве прикрытия российские оккупанты используют гражданские судна.

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Кроме того, часть кораблей россияне вывели из порта в Новороссийске. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Спутниковые снимки высокого разрешения подтверждают тот факт, что часть кораблей ЧФ РФ оккупанты спрятали среди гражданских судов. Спутником зафиксировано сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник", большой десантный корабль проекта 775 и два ракетных корабля на воздушной подушке проекта 1239 "Сивуч". Эти корабли захватчики вывели из военной гавани и переставили переставлены к широким пирсам №1 и №2, а также к Восточному пирсу.

Кроме того, большинство военных кораблей покинули порт Новороссийска. Вражеские судна обнаружили в районе Геленджика. По предварительным данным, корабли ЧФ РФ из бухты вывели в море, опасаясь ракетных ударов.

Напомним, Россия вывела в море свои корабли, в частности, носители ракет "Калибр", которые могут быть снаряжены почти полусотней ракет. В Черном море по состоянию на 6 часов утра 15 сентября фиксируются семь ракетоносителей с общим залпом до 48 ракет.

Ранее стало известно, что СБУ разоблачила украинский холдинг, строивший в России завод для военных кораблей. По данным следствия, топменеджмент холдинга "вовлечен сразу в несколько российских правительственных программ.