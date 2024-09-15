РФ вывела в Черное море 7 носителей "Калибров": сколько всего ракет могут запустить по Украине

Россия вывела в море свои корабли, среди которых – носители ракет "Калибр", которые могут быть снаряжены более чем полусотней ракет. В Черном море по состоянию на 6 часов утра 15 сентября фиксируются семь ракетоносителей с общим залпом до 48 ракет.

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Еще два носителя "Калибров" отмечены в Средиземном море, общий залп до 8 ракет. Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Так, в Черном море фиксируется 16 российских военных кораблей. Семь из них являются носителями крылатых ракет "Калибр", общий залп может составлять до 48 ракет.

В Азовское море в этот день свои суда Россия не выводила.

В Средиземном море присутствуют пять вражеских кораблей, в том числе два носителя крылатых ракет с общим залпом до восьми "Калибров".

Также в ВМС сообщили, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море – 8 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 12 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", – добавили в Военно-морских силах.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ разоблачила украинский холдинг, строивший в России завод для военных кораблей. По данным следствия, топменеджмент холдинга "вовлечен сразу в несколько российских правительственных программ", в частности, строят четыре линии московского метрополитена и реконструируют "Центр судоремонта "Звездочка".