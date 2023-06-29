'Четкий сигнал': ЕС предложит Украине обязательства в сфере безопасности, гарантами станут Франция, Германия, Британия и США - FT

Лидеры Европейского Союза готовятся предложить Украине "будущие обязательства по безопасности". Таким образом, лидеры блока стремятся согласовать долгосрочные обязательства для Киева на фоне роста нестабильности в России и продолжения боевых действий.

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Об этом сообщает Financial Times. Франция и Германия вместе с Британией и США возглавят совместные усилия по согласованию двусторонних соглашений о безопасности с целью предоставления Украине долгосрочного финансирования, военной помощи, обучения и разведывательных данных.

По словам одного из дипломатов, декларация ЕС, разработанная Францией, имеет целью отправить "очень четкий политический сигнал" Украине и России. Другой чиновник добавил, что это тоже показывает заинтересованность ЕС в широкой системе безопасности, разработанной для защиты Украины.

Однако это предложение встретило сопротивление от Ирландии, Мальты и Австрии – нейтральных государств ЕС.

В проекте заявления лидеров, с которым ознакомилась Financial Times, говорится, что Европейский Союз и его государства-члены планируют совместно с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства по безопасности перед Украиной, что поможет Украине защищаться в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять дестабилизирующим усилиям.

В документе также отмечается, что будет проведено быстрое рассмотрение механизмов такого вклада, с учетом политики безопасности и обороны конкретных государств-членов, в том числе нейтральных стран.

Напомним, что в ЕС одобрили дополнение 3,5 млрд евро в фонд, используемый для военной помощи Украине. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что это уже второе увеличение финансирования Европейского фонда мира с момента его создания в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Украина 22 июня получила очередные 1,5 млрд. евро бюджетной помощи от Европейского Союза (ЕС). Средства входят в 18-миллиардный пакет и уже поступили на счета Украины. Тратить эти средства можно на покрытие "дыры" в бюджете, но не на военные нужды.