Четверо бойцов ССО ликвидировали целое подразделение оккупантов под Бахмутом: в сеть попало видео операции

Под Бахмутом четверо украинских бойцов уничтожили целое подразделение российских солдат. В результате уникальной атаки наших защитников ликвидировано 15 оккупантов и еще шестеро взяты в плен.

Видео дня

В сеть попало видео блестящей операции бойцов ССО. На кадрах видно, как украинские бойцы с помощью ночного квадрокоптера слушают указания командира тактической группы "Адам", забрасывают врага и добивают в упор захватчиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В результате примерного ночного боя 15 убитых и 6 пленных российских солдат, а с нашей стороны потерь нет.

"Тактическая группа "Адам" показывает высокую боеспособность в результате грамотного управления, разведки и нацеленности на постоянное уничтожение российской пехоты", – прокомментировал видео журналист Юрий Бутусов.

Несмотря на ежедневные атаки российских оккупантов группа "Адам" продолжает удерживать все свои позиции под Бахмутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, те шестеро россиян, которым удалось выжить в этом ночном бою, во время зачистки территории попали в плен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!