Четверо бойцов Воздушных сил взяли в плен одиннадцать оккупантов: офицер 'Мажор' рассказал, как все было. Видео

Четверо бойцов Воздушных сил Вооруженных сил Украины взяли в плен 11 российских штурмовиков. Произошло это в начале полномасштабного вторжения во время боев вблизи Харькова.

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Защитники дали бой вражеской штурмовой группе, подобравшейся к их позициям практически в упор – и вышли из него победителями. Рассказ о том бое офицера Воздушных сил на псевдо "Мажор" опубликовали в Telegram-канале ПС ВСУ.

Он рассказал, что в начале полномасштабного вторжения командовал стрелковым отделением батальонно-тактической группы. В момент событий, о которых идет речь, бойцы этой БТГр держали рубежи на северо-восточной окраине Харькова, в микрорайоне Салтовка.

В тот день россияне попытались провести очередной штурм позиций украинского батальона силами нескольких штурмовых групп.

"Мы средствами воздушной разведки обнаружили подразделения противника и начали наносить огневое поражение с помощью сбросов, средств коллективного оружия, это минометы, пулеметы, гранатометы, и отбивать таким чином штурм, чтобы не допустить подхода противника к нашим подразделениям, которые держат оборону на земле. Одна из групп сумела подойти к нашим передовым позициям. И уже доклад о ее обнаружении мы услышали от военнослужащих, которые держали оборону прямо на самой позиции. То есть противник внезапно оказался на дистанции 5 м от нашего подразделения", – рассказал "Мажор".

На этой передовой позиции на момент вражеского штурма находились всего четверо украинских воинов. Они доложили побратимам о количестве россиян, а сами вступили с врагом в бой.

"У нас встал вопрос: давать команду им на уход или продолжать вести бой. Потому что мы понимали количество противника, мы понимали количественное преимущество и возможные последствия. Командир принял решение держать оборону, соответственно отдал мне такой приказ. Мы снова начали наносить огневое поражение сбросами, начали задействовать дроны-камикадзе по подразделению противника, которое в тот момент рассредоточилось напротив нашей позиции и готовилось к штурму", – вспоминает военный.

Удары по захватчикам оказались удачными и заставили российских штурмовиков искать убежище. Нашли они его в одном из заброшенных домов.

"Единственным решением было это здание уничтожить до того, как противник сможет вести какие-то активные действия и сумеет организованно действовать. Поэтому было принято решение нанести поражение зажигательной смесью, сбросами по этому дому. Мы его подожгли, противник запаниковал и начал хаотично выбегать", – рассказал "Мажор".

После уничтожения дома ближайшим доступным для россиян укрытием оказался подвал поблизости. Туда они и спрятались.

"Когда они туда забежали, я дал команду державшему оборону подразделению выйти на рубежи, занять оборону так, чтобы выход из подвала контролировался стрелковым оружием. Наши бойцы отработали качественно. Выполнили все команды. Это огромный героизм. Потому что, понимая, что вас четверо, противника – 12 человек, подходить, отрабатывать с близкой дистанции гранатами и стрелковым оружием – это огромный риск для жизни. Я восхищаюсь этими ребятами. Это герои. Особенно учитывая, что они – из Воздушных сил, это не пехотинцы, это не штурмовики, которые учились, работали и воевали 10 или 5 лет на этом направлении", – отметил офицер Воздушных сил.

Неизвестно, как бы разворачивались события дальше, если бы не решение вступивших в бой с врагом бойцов ВС.

"Все вышло немного из-под контроля, когда один из этих отчаянных подбежал непосредственно к подвалу и начал бросать гранаты уже прямо в подвал. После очередной отработки гранатой в подвал погиб командир той штурмовой группы, он был из подразделения "Вагнер", экс-вагнеровец, он руководил ими и, по информации пленных, он возражал против сдачи в плен. Далее же все пошло уже согласно плану", – отметил "Мажор".

Защитники выпускали россиян из подвала по одному, приказав им выходить без оружия. После короткого обыска пленных укладывали на землю, где они ждали выхода других оккупантов и последующей эвакуации в безопасное место.

"В срочном порядке, оперативно очень подошла резервная группа от нашей роты, они отработали все четко, подошли вовремя на поддержку, помогли защитникам позиции принять пленных, связали им руки, закрыли глаза и, соответственно, начали эвакуацию", – рассказал офицер.

Он признался: несмотря на то, что следил за ходом событий дистанционно – испытывал страх. Боялся за подчиненных, которые рисковали жизнями и могли погибнуть при малейшей ошибочной команде.

"Было страшно при жизни наших ребят, я очень переживал, что принял какое-то неправильное решение, отдал неверную команду. Но, слава богу, их слаженность, их четкие действия, их мужество привели к тому, что все было сделано правильно. И нельзя не отметить экипажи беспилотных средств, которые постоянно держали ситуацию на контроле, очень метко отрабатывали по противнику, пока он не забежал в последнее для них укрытие в этой войне, я надеюсь. И все завершилось хорошо", – подчеркнул "Мажор".

Офицер добавил, что победа в том бою, по итогам которой обменный фонд пополнился на 11 пленных россиян, была тем ценнее, что противостоять украинским воинам пришлось хорошо подготовленному врагу.

"Это было подразделение так называемых "ястребов" 44 армейского корпуса, то есть спецназовцы. Мы все заметили их качественную подготовку, когда они проводили штурмовые действия. И у нас все получилось. Наши ребята – лучшие", – резюмировал он.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты подожгли коллектор с телами своих погибших под Часовым Яром. С помощью такого "экзотичного" способа захватчики пытаются скрыть реальные потери российских войск в боях против украинских воинов.

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