Четыре ключевых пункта: в The Times раскрыли данные об изменениях Плана победы, с которым Зеленский поехал в США

План победы, который президент Украины Владимир Зеленский собирается представить во время визита в США на этой неделе, должен обеспечить Украине долгосрочные гарантии поддержки от Запада. Президент подчеркивает, что план нуждается в срочной поддержке Джо Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с выгодной позиции.

Видео дня

Об этом сообщает британская газета The Times. Издание отмечает, что гарантии безопасности должны быть такими, чтобы новая администрация США, даже в случае гипотетической победы республиканца Дональда Трампа на выборах, не могла бы их отменить.

Среди четырех основных пунктов плана, как сообщают источники, ключевым является запрос на гарантии безопасности, подобные пятой статье договора о коллективной обороне НАТО. Еще один новый пункт плана касается поддержки продолжения операций Вооруженных сил Украины на территории России, в частности в Курской области. Кроме того, план предусматривает гарантии поставок современного оружия, а также международной финансовой помощи Украине.

Официально план пока не был обнародован. Зеленский отметил, что не раскроет все детали до встречи с Байденом в Белом доме в четверг, также хотел бы представить его двум кандидатам в президенты — Трампу и Камале Харрис.

Ранее некоторые издания сообщали, что план также включает формальное приглашение для Украины на вступление в НАТО и разрешение на удары вглубь России посредством западного дальнобойного оружия.

Источники The Times утверждают, что Байден, вероятно, не объявит публично о снятии запрета на использование американских дальнобойных ракет для атак на территорию России во время визита Зеленского. Однако это решение может быть принято неофициально, как отмечала британская газета The Guardian. Российские власти ранее предупреждали о последствиях для Запада в случае такого решения.

Как могут быть оформлены гарантии безопасности для Украины, подобные ее участию в НАТО, пока неясно. Многочисленные западные страны, включая США, неоднократно подчеркивали, что, оказывая помощь Украине, стремятся избежать прямого вооруженного конфликта с Россией.

Издание также указывает на то, что военные аналитики и дипломаты считают – Украине не удастся быстро вытеснить россиян с оккупированных территорий на востоке в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В этот период сохранение Украины в борьбе, пока Россию не принудят к переговорам, выглядит как наиболее реалистичная цель. Один дипломат НАТО признал, что любые переговоры будут "очень, очень сложными и болезненными для Украины".

"Очевидно, что украинцы не смогут выгнать россиян из своей страны", – заявил дипломат.

Однако, по его мнению, идея заморозки конфликта вдоль нынешних линий фронта и принуждение Украины оставаться вне блока была бы "катастрофическим результатом" и это "не может стать основой для переговоров".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты Америки с посещения завода в Пенсильвании. Это Скрентонский армейский завод боеприпасов, где производят артиллерийские и минометные снаряды.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме с нетерпением ждут презентации Плана победы Зеленского и хотят согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца президентства Байдена. По крайней мере, так заявил советник президента Майкл Карпентер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!