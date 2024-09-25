Число погибших в результате удара РФ по Харькову возросло до четырех: спасатели нашли тело женщины

В Киевском районе Харькова под завалами дома, разрушенного в результате удара российской армией 24 сентября, обнаружено тело еще одной погибшей женщины. Таким образом, количество погибших выросло до четырех.

Видео дня

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В девятиэтажный жилой дом попал вражеский ФАБ-500 с УМПК.

"В результате вчерашнего вражеского удара по Харькову – четверо погибших. Спасатели деблокировали тело погибшей женщины", – говорится в сообщении.

Напомним, что в сети появились кадры, зафиксированные в первые минуты после попадания бомбы в многоэтажку в Киевском районе Харькова 24 сентября. На место происшествия одними из первых прибыли работники патрульной полиции, они оказывали медицинскую помощь раненым и эвакуировали жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска днем 24 сентября вновь атаковали Харьков. По четырем районам облцентра они ударили КАБами. Удары пришлись по жилым районам города: есть десятки раненых и погибшие. Подробнее о террористической атаке РФ читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!