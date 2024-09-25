'Здесь есть кто?' В Нацполиции показали первые минуты после попадания бомбы в многоэтажку в Харькове. Видео

Во вторник, 24 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по нескольким районам Харькова. В сети появились кадры, зафиксированные в первые минуты после попадания бомбы в многоэтажку в Киевском районе города.

Видео дня

В настоящее время известно о 25 пострадавших на этой локации и одной погибшей женщине. Видео из нагрудной камеры одного из патрульных полицейских опубликовал в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Работники патрульной полиции одними из первых прибыли на место происшествия, оказывали медицинскую помощь раненым, эвакуировали жителей и совместно со спасателями разбирали завалы.

По информации ГСЧС, на месте попадания российской бомбы в жилой дом в Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы. По состоянию на 10.20 25 сентября под завалами может находиться тело еще одной погибшей. Спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции.

Для проведения работ привлечены 9 единиц техники и 44 сотрудника ГСЧС, а также 18 единиц коммунальной техники и 57 работников.

Ранее сообщалось, что российские войска днем 24 сентября снова атаковали Харьков. По четырем районам облцентра они ударили КАБами. Удары пришлись на жилые районы города: есть десятки раненых и погибших, под завалами могут оставаться люди. Подробнее о террористической атаке РФ читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска 24 сентября атаковали КАБами Константиновку в Донецкой области. В результате вражеского удара погиб один человек, еще два человека были ранены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!