Оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на Константиновку: есть погибший и раненые. Фото

Российские оккупационные войска 24 сентября атаковали КАБами Константиновку в Донецкой области. В результате вражеского удара погиб один человек, еще 2 человека были ранены.

Видео дня

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и в Донецкой областной прокуратуре. Как отмечается, россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы "КАБ-250" с УМПК.

В эпицентре взрывов оказалась котельная коммунального предприятия, где работала ремонтная бригада, погиб 39-летний мужчина, получив смертельные травмы на месте.

Двое его коллег в возрасте 37 и 39 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения бедер и глаз. Им была оказана медицинская помощь.

В результате атаки окупантов было повреждено здание котельной, хозяйственное помещение и трубопровод.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия в ночь на 24 сентября атаковала Украину четырьмя ракетами и 81 дроном-камикадзе типа Shahed. Защитникам неба удалось сбить 66 вражеских ударных беспилотников, большинство из остальных упали "сами".

Напомним, что по данным ОВА, этой ночью только в Сумской области защитники неба сбили девять "Шахедов". Враг также атаковал ударными дронами Полтавщину: в Миргородском районе их обломки повредили несколько частных домов. Также получила повреждения энергетическая инфраструктура в области, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!