Оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на Константиновку: есть погибший и раненые. Фото
Российские оккупационные войска 24 сентября атаковали КАБами Константиновку в Донецкой области. В результате вражеского удара погиб один человек, еще 2 человека были ранены.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и в Донецкой областной прокуратуре. Как отмечается, россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы "КАБ-250" с УМПК.
В эпицентре взрывов оказалась котельная коммунального предприятия, где работала ремонтная бригада, погиб 39-летний мужчина, получив смертельные травмы на месте.
Двое его коллег в возрасте 37 и 39 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения бедер и глаз. Им была оказана медицинская помощь.
В результате атаки окупантов было повреждено здание котельной, хозяйственное помещение и трубопровод.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия в ночь на 24 сентября атаковала Украину четырьмя ракетами и 81 дроном-камикадзе типа Shahed. Защитникам неба удалось сбить 66 вражеских ударных беспилотников, большинство из остальных упали "сами".
Напомним, что по данным ОВА, этой ночью только в Сумской области защитники неба сбили девять "Шахедов". Враг также атаковал ударными дронами Полтавщину: в Миргородском районе их обломки повредили несколько частных домов. Также получила повреждения энергетическая инфраструктура в области, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов.
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