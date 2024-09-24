Россия ударила по Украине четырьмя ракетами и запустила десятки 'Шахедов': сбито 66 дронов

Страна-агрессор Россия ночью 24 сентября атаковала Украину четырьмя ракетами и 81 дроном-камикадзе типа Shahed. Защитникам неба удалось сбить 66 вражеских ударных беспилотников.

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Оккупанты по большей части нацеливались на центр и север страны, ПВО работала в девяти регионах. Детали рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

По данным ОВА, этой ночью только в Сумской области защитники неба сбили девять "Шахедов".

Враг атаковал ударными дронами и Полтавщину: в Миргородском районе их обломки повредили несколько частных домов. Также получила повреждения энергетическая инфраструктура в области, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов.

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