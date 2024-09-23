Россия ночью запустила по Украине ракеты Х-59 и 'Шахеды': три дрона сбили над Сумщиной

Силы противовоздушной обороны в ночь на 23 сентября сбили в небе над Сумщиной три дрона-камикадзе типа Shahed-131/136. Россия же в целом совершила атаку с применением четырех таких БПЛА.

Видео дня

Кроме этого, враг запустил несколько авиационных ракет. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Так, ночью в понедельник в воздушном пространстве Украины было обнаружено шесть средств воздушного нападения. В частности, две управляемые авиаракеты Х-59/69 и четыре ударных дрона.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты три вражеских БПЛА в Сумской области", – говорится в сообщении.

По словам военных, один "Шахед" и обе ракеты не достигли своих целей из-за активного противодействия радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 22 сентября защитники неба сбили 71 из 80 вражеских ударных БПЛА типа "Шахед", еще шесть были локационно потеряны благодаря работе РЭБ. Враг также атаковал двумя управляемыми авиаракетами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!