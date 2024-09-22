Россия ночью атаковала Украину 'Шахедами' и ракетами Х-59: уничтожен 71 дрон

Страна-агрессор Россия ночью 22 сентября атаковала Украину 80 дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 и двумя управляемыми авиаракетами. Защитники неба сбили 71 БПЛА, еще несколько были локационно потеряны.

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Противовоздушная оборона работала в десяти областях. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

В ночь на воскресенье российские военные преступники нанесли удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной Луганской области. Также они выпустили по Украине 80 ударных дронов из Ейска и Курска (РФ).

Вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя защитники неба сбили 71 "Шахед", еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локационно потеряны.

Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях.

Восемь "Шахедов" охранники неба уничтожили над Хмельнитчиной. В результате дроновой атаки в областном центре был поврежден трехэтажный жилой дом, люди не пострадали.

Вражеские дроны атаковали и Полтавщину: в одном из районов области есть повреждения энергетической инфраструктуры.

В двух районах Киевской области в результате падения обломков сбитых БПЛА зафиксировано возгорание травяного настила и лесной подстилки. Пожары ликвидированы. Кроме этого, в одном частном доме повреждены двери, окна, солнечные батареи и забор.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 сентября Россия атаковала Украину четырьмя ракетами "Искандер-М"/KN-23 и пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также запустила 16 дронов-камикадзе. Силы обороны сбили пять ракет и 11 "Шахедов".

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