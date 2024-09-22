УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Хмельницком в результате вражеской атаки поврежден дом: на месте работают экстренные службы. Видео

Марина Лисничук
War
2 минуты
1,7 т.
В Хмельницком в результате вражеской атаки поврежден дом: на месте работают экстренные службы. Видео

Силы обороны ночью 22 сентября уничтожили восемь "Шахедов" в небе над Хмельнитчиной. В результате дроновой атаки в областном центре был поврежден трехэтажный жилой дом.

Видео дня

По состоянию на утро, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью во время сигнала "Воздушная тревога" наши силы ПВО уничтожили восемь БПЛА типа Shahed. Вместе с тем, в городе Хмельницком в результате атаки повреждено здание", – написал он.

Чиновник добавил, что на месте происшествия работают специалисты всех экстренных служб. Размер нанесенного ущерба устанавливается.

В Хмельницком в результате вражеской атаки поврежден дом: на месте работают экстренные службы. Видео

Издание "Суспільне" опубликовало кадры повреждений. Один из жителей Сергей рассказал, что в момент взрыва вместе с женой Валентиной находился дома. Теперь его квартира на третьем этаже в аварийном состоянии.

В Хмельницком в результате вражеской атаки поврежден дом: на месте работают экстренные службы. Видео

В большинстве других квартир поврежденной трехэтажки выбиты окна. Дома, расположенные рядом с этим, остались целыми.

В Хмельницком в результате вражеской атаки поврежден дом: на месте работают экстренные службы. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, во время воздушной атаки 20 сентября российский "Шахед" пролетел вблизи Хмельницкой АЭС. Глава ОВА отметил, что подобные инциденты происходят не впервые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!