В Хмельницком в результате вражеской атаки поврежден дом: на месте работают экстренные службы. Видео

Силы обороны ночью 22 сентября уничтожили восемь "Шахедов" в небе над Хмельнитчиной. В результате дроновой атаки в областном центре был поврежден трехэтажный жилой дом.

Видео дня

По состоянию на утро, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью во время сигнала "Воздушная тревога" наши силы ПВО уничтожили восемь БПЛА типа Shahed. Вместе с тем, в городе Хмельницком в результате атаки повреждено здание", – написал он.

Чиновник добавил, что на месте происшествия работают специалисты всех экстренных служб. Размер нанесенного ущерба устанавливается.

Издание "Суспільне" опубликовало кадры повреждений. Один из жителей Сергей рассказал, что в момент взрыва вместе с женой Валентиной находился дома. Теперь его квартира на третьем этаже в аварийном состоянии.

В большинстве других квартир поврежденной трехэтажки выбиты окна. Дома, расположенные рядом с этим, остались целыми.

Как сообщал OBOZ.UA, во время воздушной атаки 20 сентября российский "Шахед" пролетел вблизи Хмельницкой АЭС. Глава ОВА отметил, что подобные инциденты происходят не впервые.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!