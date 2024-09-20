Российский дрон ночью пролетел в непосредственной близости от Хмельницкой АЭС: что известно

Россия продолжает свой ядерный шантаж. Во время атаки дронов в ночь на 20 сентября один из российских "Шахедов" пролетел в непосредственной близости к Хмельницкой АЭС.

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Об этом заявил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. Он подчеркнул, что подобные инциденты происходят не в первый раз.

"Сегодня во время ночной атаки был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к ХАЭС. Россия продолжает ядерный шантаж, направляя ракеты и дроны в сторону украинских АЭС. Сегодняшний инцидент с "Шахедом" возле ХАЭС – очередное тому подтверждение" , – отметил Тюрин.

Глава Хмельницкой ОВА также повторил призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным партнерам по усилению украинского ПВО, ведь при таких действиях агрессора речь идет о безопасности всего континента.

"Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский, все представители нашего государства так активно обращаются к партнерам предоставить Украине современные системы ПВО, чтобы мы могли защитить не только себя, но и весь континент от российского террора. Благодарю сил ПВО за эффективную работу!" – резюмировал Тюрин.

Напомним, в ночь на 20 сентября Россия снова атаковала Украину, запустив ракету и 70 "Шахедов" . Во время ночного воздушного боя силы ПВО сбили 61 дрон и ракету Х-59. Еще девять "Шахедов", по данным Воздушных сил, были локационно потеряны на территории Украины, однако, подчеркнули защитники неба над Украиной, информация о разрушениях и пострадавших к ним не поступала.