Россия ночью атаковала Украину 70 дронами и ракетой: сбиты 62 воздушные цели

Защитники неба Украины во время вражеской воздушной атаки ночью и утром 20 сентября сбили одну авиаракету и 61 дрон-камикадзе типа Shahed-131/136. Еще девять беспилотников были локационно потеряны.

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Противовоздушная оборона работала в 13 областях. Об отражении нападения рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в ночь на пятницу российские окупанты атаковали Донетчину тремя ракетами неустановленного типа. Кроме того, на Днепропетровщину враг запустил управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области, а также из Приморско-Ахтарска, Курска и Ейска совершил пуски 70 ударных дронов.

К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.

Совместными усилиями защитники неба сбили 61 "Шахед" и ракету Х-59. В результате активного противодействия сил обороны девять дронов локационно потерялись в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала).

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

По данным от ОВА, Черкасской области защитники неба уничтожили 13 вражеских БПЛА – люди не пострадали; в двух случаях из-за падения обломков горела лесная подстилка. На Киевщине из-за падения обломков сбитых целей было зафиксировано возгорание травяного настила – пожары ликвидированы.

Возгорание от падения обломков дрона тушили и в одном из сел Львовщины: там горело помещение бывшего колхоза, получили повреждения три авто, а в жилых домах выбило окна.

Во время воздушной тревоги ПВО работала и на Прикарпатье – тоже обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 19 сентября Силы обороны во время вражеской воздушной атаки сбили все 42 "Шахеда". Также была обезврежена российская ракета Х-59 в небе над Днепропетровщиной.

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