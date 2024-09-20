На Львовщине в результате падения обломков дрона вспыхнул пожар, повреждены авто

Во Львовской области во время российской атаки 20 сентября сбили вражеский ударный дрон. Из-за падения его обломков загорелось здание и получили повреждения несколько автомобилей.

Видео дня

Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, под российских беспилотник залетел в воздушные простые региона время тревоги, которая длилась на Львовщине с 03:56 по 04:32 пятницы.

Силы противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" около 04:30 уничтожили дрон и его обломки упали в одном из сел области.

В результате этого загорелось помещение бывшего колхоза. На место оперативно прибыли специалисты ГСЧС и оперативно потушили пожар (привлекалось 20 пожарных и четыре единицы спецтехники).

Кроме этого, в селе получили повреждения три автомобиля (один грузовой и два легковых), а в жилых домах неподалеку выбило окна.

"Самое важное: по данным на этот час, жертв или пострадавших нет", – отметил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 сентября обломки сбитого "Шахеда" вызвали пожар возле села Малехов возле Львова. Там горели складские помещения, сгорело несколько грузовиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!