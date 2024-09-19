Защитники неба сбили авиаракету и 42 'Шахеда', которыми ночью атаковала Россия

Силы противовоздушной обороны Украины ночью 19 сентября обезвредили все 42 запущенные Россией дрона-камикадзе типа Shahed-131/136. Также была сбита одну управляемую авиационную ракету.

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ПВО работала в девяти регионах. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что этой ночью кафиры ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области РФ.

Также по Украине они запустили управляемую авиаракету Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области, а еще 42 ударных БПЛА из Приморско-Ахтарска и Курска (РФ).

Очередное вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. Защитники неба сбили все 42 "Шахеда", а на восточном направлении – ракету Х-59/69.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ривненской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 сентября защитники неба обезвредили 46 ударных дронов типа Shahed. В общем во время той атаки российские войска применили 52 БПЛА и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

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