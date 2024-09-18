Россия атаковала Украину "Шахедами": силы ПВО сбили 46 дронов

В ночь на 19 сентября силы ПВО обезвредили в украинском небе 46 ударных дронов типа Shahed. В общем во время атаки российские войска применили 52 БПЛА и три управляемых авиационных ракеты Х-59/69.

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Пять БПЛА локационно потеряны, еще один вражеский ударный беспилотник – улетел в Россию. Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что ракеты запускали из воздушного пространства оккупированной Херсонщины, а дроны – из районов Курск, Ейск в России.

В ПС ВСУ отметили, что к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"В результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых целей противника. Есть повреждения сельскохозяйственной техники, предварительно обошлось без жертв и пострадавших", – говорится в сообщении.

Силы ПВО работали в восьми областях: Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской.

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что, предварительно, силы ПВО и РЭБ уничтожили в пределах области 16 БпЛА противника.

"Без пострадавших. В одном случае мы имели возгорание лесной подстилки из-за падения обломков. Пожар уже ликвидирован", – отметил чиновник.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в области также есть сбитые цели по результатам работы сил ПВО ночью и утром 18 сентября.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет. Падение обломков сбитых целей фиксируется вне населенных пунктов на открытых участках местности. В одном из районов ликвидирован пожар сухой травы", – проинформировал Кравченко.

Напомним, что тревога по областям Украины начала распространяться вечером 17 сентября. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА с северо-восточного направления, а затем и с южного. Сначала "покраснели"Сумщина, Харьковщина и Полтавщина, после чего еще половина украинских областей.

Минувшей ночью россияне запустили против Украины 51 дрон-камикадзе типа Shahed-131/36. Защитники неба сбили 34 цели, более десятка были локационно утрачены или вернулись в РФ. ПВО работает в пяти областях.

Пуски беспилотников совершали из российских городов Курск и Приморско-Ахтарск, а также из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Всего с начала сентября (с 1 до 15 число) войска РФ запустили по Украине более 640 дронов-камикадзе Shahed-136 иранской разработки. Большинство сбила наша противовоздушная оборона, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь и утро 16 сентября силы ПВО уничтожили на подлете к Киеву около двух десятков дронов-камикадзе типа Shahed. Для города это было уже восьмое вражеское воздушное нападение только за первую половину сентября.

– В регионе раздавались мощные взрывы, от которых аж закладывало уши, сказала местная жительница Наталья. Она живет в 150 метрах от дома, который был поврежден во время атаки.

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