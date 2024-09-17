'Подготовлен сильный смысл': Зеленский рассказал о военном наполнении плана победы. Видео

Как известно, Украина готовит план победы. Этот документ, имеющий военное, политическое, дипломатическое и экономическое наполнение, уже готов более чем на 90%. Именно военной компонентой плана сегодня занималось высшее руководство страны.

Видео дня

Об этом в своем обращении во вторник, 17 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что провел совещание по военному наполнению плана победы.

"Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета – именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно плану победы", – отметил глава государства.

Также президент провел совещание по "увеличению количества боевых самолетов в Украине" (Зеленский подчеркнул, что речь идет об истребителях F-16 ), и ускорению тренировки пилотов.

Отдельно сегодня президенту докладывали о стратегии своей работы новые руководители Министерства развития громад и территорий и Министерства по делам ветеранов. По определению Зеленского, "стратегии амбициозны, но главное, чтобы их реально ощущали люди".

Относительно ситуации в Сумах и области, где после российских ударов по энергообъектам есть отключения света – по словам президента, сейчас работают ремонтные бригады и создан Координационный штаб.

Поскольку сегодня в Украине День спасителя, президент поздравил весь коллектив ГСЧС Украины и отметил их госнаградами. И лично поблагодарил спасателей, кто особенно отличился в эти дни. Это сержант Евгений Хорунжий, капитан Александр Агудов, мастер-сержанты Владимир Морозов, Андрей Житков и Владимир Пискун, и саперы Олег Филиппов, Николай Линцов и Александр Гуменчак.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский намерен представить план победы Украины президенту США Джо Байдену и обсудить возможность укрепления позиций Киева перед вторым Саммитом мира. В частности, речь пойдет о мощной военной и экономической поддержке Украины со стороны западных союзников.

Ранее Зеленский заявил, что Украина подготовит детальный план окончания войны – ко второму Саммиту мира, на котором "обязательно должны присутствовать представители РФ".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!