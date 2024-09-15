'Дипломатические решения хороши, когда ты силен': Зеленский объяснил, как его план победы ускорит завершение войны. Видео

Президент Владимир Зеленский намерен представить план победы Украины президенту США Джо Байдену и обсудить возможность укрепления позиций Киева перед вторым Саммитом мира. В частности, речь пойдет о мощной военной и экономической поддержке Украины со стороны западных союзников.

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О деталях плана победы Зеленский рассказал в интервью для программы GPS Фарида Закарии на CNN. В частности он подтвердил, что планирует разговор с американским президентом.

"Да, я буду говорить с ним о том, как укрепить нас перед Саммитом мира, чтобы мы занимали сильную позицию. Потому что дипломатические решения хороши, когда ты сильный. Иначе Путин даже не будет брать в этом (переговорах по заверению войны. – Ред.). ) участия. И я думаю, что при других обстоятельствах они (россияне. – Ред.) не будут заинтересованы в том, чтобы остановить войну", – сказал глава государства.

Он добавил, что именно поэтому у него есть план победы Украины, предусматривающий ее значительное усиление.

"Да, план победы, потому что для нас победа означает быть очень сильными и быть готовыми к сильной демократии. И именно поэтому я подготовил несколько пунктов. Четыре из них – основные пункты, плюс один, который нам нужен после войны", – сказал он.

По словам Зеленского, его разговор с Байденом будет касаться вопросов безопасности и военной поддержки, в том числе возможности наносить дальнобойные удары по РФ западным оружием.

"Итак, я поделюсь с Байденом. Речь о безопасности. Речь о геополитическом месте Украины. Речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас, и о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь", – сказал он.

Кроме того, президент Украины планирует обсудить с лидером Соединенных Штатов вопросы экономической поддержки:

"Также речь идет о решениях об экономической поддержке, но как, как я думаю, они будут интересными. Но я думаю, что это главное. Мы готовы. Если президент Байден оценит и поддержит наш план и если он и его команда смогут добавить еще что-нибудь, что усилит нашу позицию, мы будем готовы".

Как писал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что, прежде всего, планирует обсудить план победы Украины с Байденом, поскольку реализация этого плана в основном зависит от поддержки США и должна заставить РФ закончить войну дипломатическим путем.

5 сентября Зеленский заявил, что Украина подготовит детальный план окончания войны во второй Саммит мира, на котором обязательно должны присутствовать представители РФ, ведь без нее "очень сложно" дипломатично завершить боевые действия, к тому же об этом просили участники первого Саммита мира.

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