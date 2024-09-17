Ночью над Украиной сбили 34 'Шахеда', несколько дронов вернулись в Россию – Воздушные силы

Страна-агрессор Россия в ночь на 17 сентября атаковала Украину полусотней дронов-камикадзе типа Shahed-131/36. Защитники неба сбили 34 цели, более десятка были локационно потеряны или вернулись в РФ.

Видео дня

Противовоздушная оборона работала в пяти областях. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что в период с 19:00 еще предыдущих суток и до 06:00 вторника радиотехническими войсками ВС было обнаружено и осуществлено сопровождение 51 ударного БПЛА.

Оккупанты осуществляли пуски этих беспилотников из российских городов Курск и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Вражеское воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 34 "Шахеда".

"Кроме того, в результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны 12 БПЛА локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию", – объяснили защитники неба.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Под массированной атакой "Шахедов" в ночь на вторник была Сумская область. Там защитники неба уничтожили 16 дронов. В то же время вражеские БПЛА атаковали объекты энергетической системы, пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь Россия атаковала Украину 56 "Шахедами", из которых 53 были уничтожены. Еще три российских ударных дрона были локационно потеряны в нескольких регионах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!