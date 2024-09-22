Оккупанты ночью атаковали Полтавщину: есть повреждения энергетической инфраструктуры

В ночь на 22 сентября российские оккупационные войска атаковали Полтавщину ударными дронами типа Shahed. В одном из районов области есть повреждения энергетической инфраструктуры.

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Поэтому без света осталось 56 бытовых и 30 юридических потребителей, сообщил в Telegram начальник областной военной администрации Филипп Пронин. По его словам, обошлось без пострадавших.

Чиновник заверил, что профильные специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения людям. Вопрос контролирует областная администрация.

Напомним, еще с вечера субботы 21 сентября по областям Украины начала распространяться воздушная тревога из-за запуска оккупантами дронов-камикадзе типа Shahed с северного направления. Сначала тревогу из-за "Шахедов" объявили для Сумской и Полтавской областей. Затем дроны полетели на Украину и с юга.

Кроме того, поздно вечером 21 сентября взрывы прогремели в Харькове. Враг ударил по городу управляемыми авиабомбами. Пострадал не менее 21 человек. Есть прилет в жилую многоэтажку.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские террористы ударили дроном по автомобилю с людьми в Никополе. Во время атаки погибли женщина и ребенок. Есть раненые.

– 21 сентября под огнем оккупантов снова оказалась Донетчина. Враг обстрелял три района в области – Краматорский, Покровский и Волновахский.

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