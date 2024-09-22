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Оккупанты ночью атаковали Полтавщину: есть повреждения энергетической инфраструктуры

Марина Погорилко
War
1 минута
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Оккупанты ночью атаковали Полтавщину: есть повреждения энергетической инфраструктуры

В ночь на 22 сентября российские оккупационные войска атаковали Полтавщину ударными дронами типа Shahed. В одном из районов области есть повреждения энергетической инфраструктуры.

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Поэтому без света осталось 56 бытовых и 30 юридических потребителей, сообщил в Telegram начальник областной военной администрации Филипп Пронин. По его словам, обошлось без пострадавших.

Чиновник заверил, что профильные специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения людям. Вопрос контролирует областная администрация.

Оккупанты ночью атаковали Полтавщину: есть повреждения энергетической инфраструктуры

Напомним, еще с вечера субботы 21 сентября по областям Украины начала распространяться воздушная тревога из-за запуска оккупантами дронов-камикадзе типа Shahed с северного направления. Сначала тревогу из-за "Шахедов" объявили для Сумской и Полтавской областей. Затем дроны полетели на Украину и с юга.

Кроме того, поздно вечером 21 сентября взрывы прогремели в Харькове. Враг ударил по городу управляемыми авиабомбами. Пострадал не менее 21 человек. Есть прилет в жилую многоэтажку.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские террористы ударили дроном по автомобилю с людьми в Никополе. Во время атаки погибли женщина и ребенок. Есть раненые.

– 21 сентября под огнем оккупантов снова оказалась Донетчина. Враг обстрелял три района в области – Краматорский, Покровский и Волновахский.

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