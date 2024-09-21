Россия запустила 'Шахеды' с северного направления: по Украине распространяется воздушная тревога

Вечером в субботу, 21 сентября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее причиной стало то, что враг снова запустил свои дроны-камикадзе типа Shahed, на этот раз – с северного направления.

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Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала тревогу из-за "Шахедов" объявили для Сумской и Полтавской областей.

"Шахеды" в Полтавской области держат курс на юг!" – информировали военные.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 21 сентября атаковала Украину 25 ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Силы обороны уничтожили 16 вражеских целей: 5 ракет и 11 "Шахедов".

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