Враг накрыл огнем три района Донецкой области: семь человек ранены, есть жертва

В субботу, 21 сентября, под огнем оккупантов снова оказалась Донецкая область. Враг обстрелял три района – Краматорский, Покровский и Волновахский.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора. В результате атаки один человек погиб, еще семь ранены.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 сентября 2024 года российская армия обстреляла Краматорский, Покровский и Волновахский районы.

Днем под прицел оккупантов попал поселок Алексеево-Дружковка. Войска государства-агрессора попали по предприятию, где травмирована 49-летняя сотрудница. У нее диагностирована рваная рана и перелом.

Кроме того, враг из реактивных систем залпового огня несколько раз нанес удары по с. Константинополь. Телесные повреждения получили две женщины в возрасте 63 и 80 лет и 53-летний мужчина. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Также оккупанты атаковали, вероятно, ракетой "УМПБ Д-30 СН" село Шахтерское. Осколочное ранение получил местный житель 77 лет.

Кроме того, в течение часа ВС РФ обстреливали город Курахово. Предварительно, использовав против гражданского населения управляемую авиационную бомбу и ствольную артиллерию. От попадания средств поражения погибла горожанка 57 лет, а двое родственников 64 и 65 лет получили акубаротравмы и рваные раны.

В населенных пунктах повреждены многоэтажные и частные дома, автотранспорт, торговый объект и линии электропередач.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Напомним, что страна-агрессор не перестает атаковать украинские города с временно оккупированных территорий. В этот раз террористы ударили дроном по автомобилю с людьми в Никополе.

Также 21 сентября российские оккупационные войска сбросили взрывчатку в Херсоне и обстреляли Антоновку из артиллерии. В результате этих атак есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор не прекращает терроризировать украинские города. На этот раз россияне сбросили на Сумы управляемые авиабомбы.

В ночь на субботу, 21 сентября, армия РФ атаковала Украину 25 ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили пять ракет и 11 "Шахедов".

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