Войска РФ сбросили взрывчатку на Херсон и обстреляли Антоновку: есть раненые

21 сентября российские оккупационные войска сбросили взрывчатку в Херсоне и обстреляли Антоновку из артиллерии. В результате этих атак есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в Херсонской ОВО. Так, в Днепровском районе Херсона 48-летний мужчина получил взрывную травму, перелом лопатки, а также повреждение головы, спины, рук и ног из-за сброса взрывчатки с дрона.

Пострадавший госпитализирован для получения медицинской помощи.

Также около 13:00 русские военные обстреляли Антоновку. Бригада скорой помощи доставила в больницу 52-летнего мужчину с взрывной травмой и обломочным ранением ноги. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки войска России наносили удары по более чем двум десяткам населенных пунктов Херсонской области. Под вражеский огонь попали жилые кварталы, транспорт и сельхозтехника, два человека погибли, еще семеро получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу враг ударил по Томиной Балке, Киндейке и Херсону. В областном центре погиб 27-летний мужчина, который на момент обстрела находился на улице.

В ночь на субботу, 21 сентября, армия РФ атаковала Украину 25 ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили пять ракет и 11 "Шахедов".

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