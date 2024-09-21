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Войска РФ сбросили взрывчатку на Херсон и обстреляли Антоновку: есть раненые

Иванна Шепель
War
1 минута
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Войска РФ сбросили взрывчатку на Херсон и обстреляли Антоновку: есть раненые

21 сентября российские оккупационные войска сбросили взрывчатку в Херсоне и обстреляли Антоновку из артиллерии. В результате этих атак есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в Херсонской ОВО. Так, в Днепровском районе Херсона 48-летний мужчина получил взрывную травму, перелом лопатки, а также повреждение головы, спины, рук и ног из-за сброса взрывчатки с дрона.

Пострадавший госпитализирован для получения медицинской помощи.

Также около 13:00 русские военные обстреляли Антоновку. Бригада скорой помощи доставила в больницу 52-летнего мужчину с взрывной травмой и обломочным ранением ноги. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Войска РФ сбросили взрывчатку на Херсон и обстреляли Антоновку: есть раненые

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки войска России наносили удары по более чем двум десяткам населенных пунктов Херсонской области. Под вражеский огонь попали жилые кварталы, транспорт и сельхозтехника, два человека погибли, еще семеро получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу враг ударил по Томиной Балке, Киндейке и Херсону. В областном центре погиб 27-летний мужчина, который на момент обстрела находился на улице.

В ночь на субботу, 21 сентября, армия РФ атаковала Украину 25 ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили пять ракет и 11 "Шахедов".

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