Войска РФ ударили дроном по авто с людьми в Никополе: погибли женщина и ребенок, ранены

Страна-агрессор не перестает атаковать украинские города с временно оккупированных территорий. В этот раз террористы ударили БПЛА по автомобилю с людьми в Никополе.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Во время атаки погибли женщина и ребенок. Есть раненые.

"Погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Ранены два человека - 4-летняя маленькая девочка и 25-летний мужчина. Такие последствия вражеской атаки по Никополю. Нелюди попали дроном-камикадзе по автомобилю, в котором находились люди", – говорится в сообщении чиновника.

Он отмечает, что пострадавшие госпитализированы. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Обоим раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

"Спасатели оперативно оказали медицинскую помощь пострадавшей девочке и доставили ее в больницу", – также говорится в сообщении МВД.

Также 21 сентября российские оккупационные войска сбросили взрывчатку в Херсоне и обстреляли Антоновку из артиллерии. В результате этих атак есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор не прекращает терроризировать украинские города. На этот раз россияне сбросили на Сумы управляемые авиабомбы.

В ночь на субботу, 21 сентября, армия РФ атаковала Украину 25 ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили пять ракет и 11 "Шахедов".

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