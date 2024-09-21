В Харькове оккупанты попали КАБом в многоэтажку: первые подробности

В субботу, 21 сентября, поздно вечером в Харькове прогремели взрывы. Враг ударил по городу управляемыми авиабомбами.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По предварительным данным, есть два вражеских попадания по городу. Как отметил мэр города Игорь Терехов, предварительно есть прилет в жилую многоэтажку.

"Один из них – в Шевченковском районе. Экстренные службы выехали на места", – говорится в сообщении.

Как сообщил по состоянию на 23:31 мэр города Игорь Терехов, подтверждено попадание КАБ по жилой многоэтажке. Пока известно по меньшей мере о 12 пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

В ОВА также уточнили, что из дома эвакуировали 60 человек. Ликвидация последствий продолжается.

По состоянию на 00:06 22 сентября уточнена информация об обстреле КАБом города Харьков. Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Шевченковском районе пострадали 12 человек, в том числе один ребенок. Напротив дома горели 4 автомобиля, поврежден 21 автомобиль. Осмотр места продолжается.

Мэр города Игорь Терехов уточнил по состоянию на 00:22 среди пострадавших трое несовершеннолетних. Одному ребенку 8 лет, еще двум подросткам по 17 лет.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в 23:25 враг ударил также по Изюмскому району. В селе Вербовка горит 2 частных дома. Информация о пострадавших не поступала.

Также 21 сентября российские оккупационные войска сбросили взрывчатку в Херсоне и обстреляли Антоновку из артиллерии. В результате этих атак есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор не прекращает терроризировать украинские города. На этот раз россияне сбросили на Сумы управляемые авиабомбы.

В ночь на субботу, 21 сентября, армия РФ атаковала Украину 25 ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили пять ракет и 11 "Шахедов".

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