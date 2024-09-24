На Полтавщине в результате вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура: 20 населенных пунктов без света

В ночь на 24 сентября российская оккупационная армия атаковала Полтавскую область дронами-камикадзе типа Shahed. Целью путинских террористов стала энергетическая инфраструктура.

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Вследствие обстрела десятки населенных пунктов остались без света. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

По его словам, противовоздушная оборона активно работала в Миргородском районе. В результате сбития БПЛА обломки повредили несколько частных домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в ОВА заявили о повреждении обломками энергетической инфраструктуры на Полтавщине. В результате атаки без света остались 20 населенных пунктов. На территории региона задействованы все соответствующие службы по ликвидации последствий.

Напомним, вечером 23 сентября Россия обстреляла Запорожье управляемыми авиабомбами. По состоянию на 00:30 была информация об одной жертве и минимум четырех раненых.

Ранее сообщалось, что российская армия 23 сентября накрыла огнем Краматорск Донецкой области, в городе раздалось шесть взрывов. В результате обстрела по меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения. Также враг атаковал село Шахово, там пострадали семь человек, в том числе два ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты атаковали FPV-дроном рейсовый автобус в Сумской области. Два человека получили ранения.

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