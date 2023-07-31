Число раненых в результате атаки РФ на Кривой Рог возросло до 31 человека: под завалами могут быть 8 человек. Фото и видео

Число раненых в результате атаки российских оккупантов на Кривой Рог возросло до 31 человека. Под завалами еще могут оставаться 8 человек.

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Кроме того, Россия убила двух гражданских граждан. Об этом сообщили глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак и глава военно-гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Двое погибших... А еще 31 пострадавший. С рваными и резаными ранами, переломами и минно-взрывными травмами. Таковы последствия удара по Кривому Рогу на сейчас", – отметил Лысак.

Он уточнил, что среди раненых четверо детей. При этом состояние большинства людей – удовлетворительное. Двое тяжелых.

Со своей стороны Вилкул уточнил, что под завалами могут находиться еще не менее 8 человек.

Он добавил, что местные власти развернули штабы с помощью для пострадавших жителей.

Напомним, утром 31 июля город Россия в очередной раз атаковала Кривой Рог ракетами: одна из них попала в многоэтажку, другая – в учебное заведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 14 июля Кривой Рог пережил российскую атаку "Шахедами", в результате которой выбило окна в нескольких многоэтажных и частных домах, а также в пяти больницах и четырех школах, ранение получил 56-летний мужчина. Люди рассказали, что хватали детей и, в чем было, бежали в укрытие.

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