Взрывной волной отбросило в коридор: жительница Кривого Рога рассказала о моменте удара РФ по дому. Видео

Жительница дома в Кривом Роге, по которому войска РФ ударили ракетой, рассказала, что произошло во время взрыва. Женщина была на кухне, пыталась записать показания газового счетчика, когда ее взрывной волной выбросило в коридор.

Видео дня

Взрыв она услышала уже после того, как упала. Рассказ криворожанки Людмилы Коваль опубликовало местное издание "На часі".

В квартире женщины выбиты все окна и двери, саму ее взрывной волной выбросило в коридор, тело жительницы Кривого Рога посекли осколки стекла.

"Повернулась к газовому счетчику, чтобы передать показания по газу. Сегодня последний день. И вдруг меня откинуло так, что я оказалась (у меня трехкомнатная большая квартира) в коридоре. Я сначала ничего не поняла. Потом глянула – а я вся посеченная, все... Повернулась – все окна, все двери выбиты... Потом только когда меня откинуло, я услышала взрыв... Очень странно все произошло", – рассказала журналистам Людмила Коваль.

Она отметила оперативную работу спасателей: они начали искать людей в поврежденном доме за считанные минуты после прилета.

"Минут через пять начали МЧСники бегать, кричать, искать всех. Слава богу, соседи все живы... Единственное, что наш подъезд (поврежден. – Ред.), но я думаю, его восстановят... Вот магазин завтра должны были открывать... Ну что сказать? Орки есть орки!" – эмоционально говорит Людмила Коваль.

Напомним, утром 31 июля РФ ударила двумя ракетами по Кривому Рогу. Одна из ракет одна попала в четырехэтажное здание учебного заведения, под завалами которого могут находиться люди; вторая разрушила секцию с четвертого по девятый этажи жилого дома, там возник пожар.

По состоянию на 11:00 в МВД заявили о минимум двух погибших и двадцати пострадавших. На месте прилетов продолжаются поисково-спасательные работы.

На очередные удары РФ по Кривому Рогу, а также по Херсону, где оккупанты открыли огонь из "Градов" и убили мужчину, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что "этот террор нас не сломает".