Число жертв удара РФ по Одесщине увеличилось до шести: в больнице скончался мужчина

Число жертв ракетного удара, нанесенного РФ по Одесщине вечером 10 апреля, увеличилось до шести. В больнице умер раненый 56-летний мужчина.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. Он также напомнил, что в пятницу, 12 апреля, в области объявлен траур.

"Количество жертв российского ракетного удара по Одесскому району увеличилось до шести человек. В больнице скончался 56-летний мужчина", – написал руководитель ОВА.

Накануне в Одесской областной прокуратуре сообщали, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения вследствие российского удара. Он стал пятой жертвой этого обстрела.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В среду, 10 апреля, в период с 18.00 до 18.30 враг наносил по Одесскому району удары баллистическими ракетами "Искандер-М". Изначально было известно о четырех погибших, в том числе 10-летней девочке. Семь человек получили ранения, по словам главы ОВА, четверо из них были в тяжелом состоянии.

– Кипер сообщил, что РФ 10 апреля выпустила по Одессе девять баллистических ракет. Погибшей девочке 1 апреля исполнилось десять лет. Ее мать, отец и младшая сестренка – в больнице, добавил глава ОВА.

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