"Чистого рода провокация": в Кремле пожаловались на приглашение Украиной МККК и ООН на Курщину

Кремлю не понравилось приглашение Украиной представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста к мероприятиям гуманитарного реагирования на территории Курской области РФ. В Москве утверждают, что это "чистого рода провокация".

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Ситуацию 16 сентября прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь диктатора Владимира Путина. Его процитировали пропагандистские СМИ противника.

Песков пожаловался на якобы провокацию со стороны Киева и сказал, что Кремль рассчитывает на трезвую оценку события.

"Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация", – утверждает пособник российского диктатора.

Напомним: утром 16 сентября Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление касательно обеспечения гуманитарного реагирования на Курщине.

Представители ведомства обратились в ООН и МККК с призывом принять участие в соответствующих мероприятиях.

"Украина подтверждает неукоснительное соблюдение взятых на себя международных обязательств в упомянутых сферах и готова оказывать всемерное содействие деятельности сотрудникам ООН и МККК на указанных территориях", – подчеркнули в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты заявляют о контрнаступлении в Курской области и якобы возвращении под свой контроль ряда населенных пунктов. ВСУ, согласно данных Института изучения войны, также продвинулись на этом направлении, а именно в Глушковском районе.

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