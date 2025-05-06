'Читали каждый комментарий': журналисты нашли 9 семей расстрелянных на Курщине украинских военных. Видео

Девять украинских военных были расстреляны российскими оккупантами на территории Курской области. Их взяли в плен, а затем жестоко убили, что является прямым нарушением Женевской конвенции. Родные вспоминают, как в последний раз видели их живыми: спокойными, уверенными, готовыми к борьбе. Некоторые успели попрощаться по телефону или сообщением.

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Об этом рассказали в новом выпуске программы "Я не забуду", на телеканале "Дом", где подробно освещен этот трагический инцидент, когда российские оккупанты расстреляли девять украинских бойцов. Герои программы рассказали об обстоятельствах гибели военных, их последние минуты жизни и героическую борьбу до самого конца.

Как мать узнала сына по фото с дрона

Оксана Голубенко, мать погибшего военного Руслана, не может сдержать слез, вспоминая тот день, когда увидела сына на ужасном фото.

"Я сразу узнала его, когда увеличила фото с дрона. Его видно было... Это мой ребенок", - говорит Оксана.

Она искала хоть какого-то подтверждения, и это страшное изображение стало последним свидетельством присутствия Руслана среди убитых.

Что сказала любимая военному перед последним прощанием

Сергей и Ольга Коваленко познакомились в Интернете в 2022 году. Их история любви была короткой, но глубокой.

"Он был военным, и я сразу знала, на что иду", – вспоминает Ольга.

За сутки до последнего выхода Сергея она приезжала к нему, чтобы забрать автомобиль. Они были всего в 15-20 км от границы с Курской областью.

"Я заночевала, утром Сергей провел меня до первого блокпоста. Он пообещал, что не ляжет спать, пока не убедится, что я вернулась домой", – вспоминает она.

Это прощание стало их последним.

Почему свадьба так и не состоялась

Анна Мельниченко и Виталий Морской познакомились в мае 2023 года. Погибшему было 27. Отношения развивались быстро - пара стала неразлучной. Они запланировали свадьбу на 10 октября 2024 года. Но именно в этот день Виталий погиб.

"Виталий писал мне перед последним заданием, что счастлив, что встретил меня, и что будет любить всю жизнь. Сейчас я понимаю – он прощался", – говорит Анна.

9 октября Виталий ушел на задание. А 11-го Анна уже ждала известия. Написала взводному, тот ответил:

"Был прорыв, нет связи".13 октября мама Анны нашла фото расстрелянных военных. Анна долго всматривалась, не узнавала Виталия - хоть и знала его бронежилет и одежду. В ту ночь мне приснился Виталий. Я спросила: как дела? А он сказал: "Нормально. И не нервничай так много".

23 октября ей позвонили из части - пригласили на опознание. Анна поехала с сестрой Виталия.

"Показали только ноги. Но мы узнали его", – вспоминают Анна.

После похорон ей передали вещи Виталия, хотя родители сначала были против: "Кто я ему такая?"

О чем ежедневно говорит отец с погибшим сыном

Ярослав Ильенков, 32 года, сержант 15-го мобильного пограничного отряда, погиб в Донецкой области. Он командовал отделением аэроразведки, ушел на фронт в марте 2022-го, не попрощавшись с матерью – скрывал повестку, пока уже не пришлось показать.

"Он всегда думал о других, не хотел, чтобы после его смерти кто-то страдал", – говорит отец, Анатолий.

13 октября Анатолию позвонили – Ярослава нашли среди погибших.

"Я узнал его по белью. Сам покупал его" – говорит отец.

На опознание пустили только Анатолия.

"У него была сломана рука, разбита челюсть, пулевое ранение в голову. Я узнал тело, но, выйдя, начал сам себя убеждать: может, это не он. Только когда передали крестик и жетон сына, исчезли последние сомнения", – вспоминают отец.

Ярослав был добрым сыном – не любил, когда родители тратили на него деньги.

"Мама пекла пирожки, а он сердился: "Не траться".

Был веселый, любил компьютеры, играл в игры. Не имел детей и не был женат – не хотел оставлять после себя еще одну боль.

Сегодня Анатолий каждое утро и каждый вечер говорит с фотографией сына!И каждую неделю – на кладбище. Говорит. Благодарит. Помнит.

Как сообщал OBOZ.UA, омбудсман Дмитрий Лубинец указал на сознательную политику России казнить украинских военнопленных. Он призвал давить на страну-агрессора для прекращения подобных военных преступлений. По его словам действия РФ нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

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