Что будет с помощью Украины от США? В дипломатических кругах прокомментировали громкое заявление Госдепа

В Государственном департаменте США заявили, что военная помощь Украине от Соединенных Штатов не будет предоставляться на уровне 2022-2023 годов. Пока неизвестно, означает ли такое заявление пересмотр пакета на 61 млрд долларов, или же помощь будет передаваться в другой форме.

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Об этом сообщили источники OBOZ.UA в дипломатических кругах. "Пока неизвестно, просмотр ли это пакета на 61 млрд, либо помощь будет в другой форме", – рассказал наш собеседник.

В свою очередь представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сказал OBOZ.UA, что заявление, прозвучавшее со стороны Госдепа, не следует воспринимать как намерение уменьшить поддержку Украины.

По словам Николенко, во время контактов на всех уровнях США "демонстрируют четкое понимание критической необходимости обеспечения" Украины всей необходимой военной и финансовой помощью, "чтобы мы одержали победу".

Он пояснил, что представитель Госдепа Мэтью Миллер имел в виду трансформацию помощи только после того, как Украина сможет самостоятельно удовлетворять свои потребности.

"Если внимательно слушать весь комментарий моего американского коллеги, он говорил о трансформации помощи только тогда, когда Украина будет самостоятельно справляться со своими потребностями. А пока нам нужна поддержка, чрезвычайно важно, чтобы Конгресс США как можно быстрее принял решение о дальнейшем финансировании помощи Украине в заявленном объеме. Поддержка Украины – не благотворительность. В первую очередь, это – инвестиция в американскую национальную безопасность и защиту мировой демократии", – прокомментировал Николенко.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге 4 января заявил, что США не будут оказывать Украине военную помощь на том уровне, как это было в 2022-2023 годах, но это не означает прекращения американской поддержки. По его словам, цель Вашингтона – помочь Киеву "встать на собственные ноги".

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