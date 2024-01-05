США будут с Киевом до победы: в МИД пояснили, что заявление Госдепа не означает уменьшения поддержки Украины

Заявление пресс-секретаря Госдепа США об изменениях в поддержке Украины не следует трактовать как намерения Вашингтона помогать меньше. В США очень хорошо понимают, насколько важно поддерживать Украину к победе, ведь это инвестиция в национальную безопасность Америки.

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Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии OBOZ.UA. Он добавил, что помощь, которую США оказывают Украине, не является "благотворительностью".

Николенко отметил ошибочность трактовки заявления спикера Госдепа США о том, что в Вашингтоне не видят необходимости продолжать финансирование на уровне 2022-2023 годов, как констатацию намерения американской стороны уменьшить поддержку.

"Во время контактов на всех уровнях США демонстрируют четкое понимание критической необходимости обеспечения нашего государства всей необходимой военной и финансовой помощью, чтобы мы одержали победу. Если внимательно слушать весь комментарий моего американского коллеги, он говорил о трансформации помощи только тогда, когда Украина будет самостоятельно справляться с своими потребностями", – отметил он.

Сейчас Украина нуждается в поддержке, поэтому, подчеркнул Николенко, важно, чтобы Конгресс США как можно быстрее принял решение о дальнейшем финансировании помощи в заявленном объеме.

"Поддержка Украины – не благотворительность. Прежде всего, это – инвестиция в американскую национальную безопасность и защиту мировой демократии", – резюмировал представитель МИД Украины.

Напомним, днем 5 января в СМИ появилась цитата спикера Госдепа Мэтью Миллера о помощи Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон стремится помочь Киеву в развитии собственной военно-промышленной базы.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать ее на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах", - отметил Миллер.

Представитель Госдепартамента пояснил, что ключевой целью Вашингтона является помощь Украине в том, чтобы наше государство могло самостоятельно производить и закупать вооружение, потребность в котором есть на фронте.

Однако пока этого не произошло, США будут продолжать оказывать помощь. Именно поэтому, подчеркнул Миллер, важно, чтобы Конгресс утвердил дополнительное финансирование для Украины по запросу президента США. Потому что на данный момент Украине самостоятельно не справиться с врагом.