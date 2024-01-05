Что делать с подбитыми танками противника? В ВСУ дали правильный ответ. Видео

Украинские военнослужащие обнародовали новое видео боевой работы, в результате которой у оккупационной армии Российской Федерации стало на одну единицу военной техники меньше. Наши защитники ликвидировали вражеский подбитый танк.

Видео дня

Соответствующей записью поделился официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины в пятницу, 5 января. На ролике указано, что оно снято подразделениями оперативного командования "Запад". Где и когда это произошло, не уточняется.

"Что делать с подбитыми танками врага? Добивать и делать все, чтобы враг не смог их эвакуировать и восстановить", – подписала видео пресс-служба.

Кадры во время воздушной разведки местности снял украинский дрон.

На видеоролике видно: танк оккупантов стоял неподвижно, потому что получил урон во время первой атаки. В результате повторного удара над боевой машиной начал подниматься густой дым – вероятно, она загорелась.

Как писал OBOZ.UA:

– Защитники Украины 4 января уничтожили 124 единицы техники и вооружения российской армии. Также ряды вражеских войск проредили на 790 военнослужащих.

– Согласно статистике Генерального штаба ВСУ, за время полномасштабного российского вторжения ликвидированы уже 363 070 оккупантов.

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