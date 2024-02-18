Что должна сделать Европа, чтобы полностью заменить военную помощь США: в IFW объяснили ситуацию

Общая военная помощь Украине от страны Европы уже давно обогнала помощь США. Кроме того, одобрение Фонда поддержки Украины ЕС гарантирует дальнейшую финансовую помощь.

Однако на сегодняшний день сохраняется большой разрыв между обязательствами ЕС и ассигнованиями. Об этом сообщает Кильский институт мировой экономики (IFW).

Страны ЕС предусмотрели на помощь Украине 144 миллиарда евро, однако по факту было выделено 77 миллиардов. Поэтому чтобы полностью заменить военную помощь США в 2024 году, Европе придется удвоить свой нынешний уровень и темпы оказания военной помощи.

Согласно последним данным, обязательства США по оказанию помощи и поставки Украине прекратились, учитывая, что Конгресс США не принял ни одного нового пакета поддержки. В то же время помощь от стран ЕС продолжает расти, как с точки зрения обязательств, так и с точки зрения распределения. Речь идет о помощи, которая была выделена или зарезервирована для конкретной цели и должна быть отправлена ​​Украине в ближайшем будущем.

При этом новые данные показывают большой разрыв между обещанными и фактическими потоками помощи. По состоянию на 15 января 2024 года ЕС предусмотрел в общей сложности 144 миллиарда евро помощи, но на конкретные цели было выделено только 77 миллиардов евро.

Примечательно, что при рассмотрении выделения помощи по конкретным сферам – финансовой, гуманитарной и военной, Европейский Союз оказывается на первом месте, который в целом выделил 84,99 млрд евро. Из них 77,18 млрд – финансовая помощь, 2,21 млрд – гуманитарная, 5,6 млрд – военная.

На втором месте по объему оказанной Украине помощи расположились США с общим объемом 67,71 млрд евро помощи. Соединенные Штаты предусмотрели 24 млрд на финансовую помощь, 1,45 млрд – на гуманитарную и 42,22 млрд военной помощи.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским президентом Джозефом Байденом. Собеседники обсудили, среди прочего, текущую ситуацию в поле боя, в частности обстановку в районе Авдеевки Донецкой области.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны Европы должны согласовать производство передовых вооруженных систем с целью повышения эффективности оказания помощи Украине и обеспечения собственной безопасности.

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