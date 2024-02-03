Taurus

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И снова об этой проклятой немецкой ракете. Слушаю подкаст с немецким генералом – рассказ, что произошло за неделю на фронте.

Далее текст на языке оригинала.

Є наступна правова колізія. На сьогодні з ракетами Таурус можуть літати німецькі літаки Торнадо, які поступово списують і заміняють на F-35. До того ж її можуть використовувати тільки німецькі версії Торнадо.

Свого часу намагались тестувати використання ракети з Eurofighter, але вона заважка для нього – літак ще може злетіти, але не може летіти, тому ракету треба одразу вистрілювати + вона може пошкодити літак.

Саме через це ракету точно не зможуть передати британцями в обмін, про що писали нещодавно. З F-35 її теж ще не тестували і не факт, що це треба робити, бо там є свої ракети для них.

Виходить так, що через декілька років німці будуть з сотнями дорогих ракет, які нема з чого запускати і їх доведеться утилізувати.

Що не зробиш, щоб не провокувати Москву.

П.С. А ще дуже дивні коментарі генерала та журналіста, які чомусь вважають, що морські дрони керуються з кримського берега і хтось це знімав з берега. Західні специ дупля не відбивають навіть по відео, яке їм показують.

П.П.С. І звичайно цитування російських джерел про 20 збитих ракет та дронів. Мда...