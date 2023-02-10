Блог | Юрий Луценко: Что происходит на участках Донецкого фронта и что будет дальше

1. Що відбувається під Бахмутом?

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Восени минулого року ворожа арта втратила 10-20 кратну перевагу.

Для атаки на Бахмут вони змушені були перейти до тактики малих штурмових груп терористів Вагнер. 10-20 штурмовиків з числа ветеранів рос армії просуваються посадками, потім розбиваються на 2-3-5 чол. Спереду пускають 5 зеків, яких використовують наживкою, щоб виявити укр позиції. Далі в хід ідуть гранатомети і спроба віджати окопи.

Така тактика принесла росіянам пару тисяч вбитих вагнерівців і захоплений Соледар та пару сіл.

2. Що відбувається на інших ділянках Донецького фронту?

За рахунок мобілізації росіяни зосередили величезні угрупування на півночі і на півдні лінії фронту. 120 тис орків, 2100 бронетехніки, 700 гармат рвуться через Лиман, Кремінну вздовж адмінкордонів Дон і Харк обл.

Аналогічна орда пробує пробити наші укріплення в районі Вугледару, щоб рухатися вздовж меж Дон і Дніпропетр обл.

Всі ці дні росіяни несуть рекордні втрати від укр захисників саме на цих напрямках. На полях - тисячі їхніх трупів, десятки спалених танків.

3. Що буде далі?

Лютий буде дуже лютим. І березень, мабуть, також.

Так, бронетехніки і арти у росіян вдвічі менше, ніж рік тому.

Але живого, тупого мяса - безліміт.

Щоб їх перемолоти, нас чекають дуже важкі бої.

Варто памятати, що війна складається не тільки з перемог і визволених міст.

Все це буде, очевидно, вже весною, коли орки захлинуться власною кров‘ю і видихнуться. А ми, посилені танками, літаками і ракетами зах союзників, підемо вперед.

4. Чи довго чекати Перемоги?

Якщо чекати - то довго. Краще і на фронті і в тилу перейти на особисту максимальну мобілізацію. Або хоч не вбивати бійців морально отими фото з Таіланду та краденими мільйонами з диванів.