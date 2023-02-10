Блог | Юрий Луценко: Что происходит на участках Донецкого фронта и что будет дальше
1. Що відбувається під Бахмутом?
Восени минулого року ворожа арта втратила 10-20 кратну перевагу.
Для атаки на Бахмут вони змушені були перейти до тактики малих штурмових груп терористів Вагнер. 10-20 штурмовиків з числа ветеранів рос армії просуваються посадками, потім розбиваються на 2-3-5 чол. Спереду пускають 5 зеків, яких використовують наживкою, щоб виявити укр позиції. Далі в хід ідуть гранатомети і спроба віджати окопи.
Така тактика принесла росіянам пару тисяч вбитих вагнерівців і захоплений Соледар та пару сіл.
2. Що відбувається на інших ділянках Донецького фронту?
За рахунок мобілізації росіяни зосередили величезні угрупування на півночі і на півдні лінії фронту. 120 тис орків, 2100 бронетехніки, 700 гармат рвуться через Лиман, Кремінну вздовж адмінкордонів Дон і Харк обл.
Аналогічна орда пробує пробити наші укріплення в районі Вугледару, щоб рухатися вздовж меж Дон і Дніпропетр обл.
Всі ці дні росіяни несуть рекордні втрати від укр захисників саме на цих напрямках. На полях - тисячі їхніх трупів, десятки спалених танків.
3. Що буде далі?
Лютий буде дуже лютим. І березень, мабуть, також.
Так, бронетехніки і арти у росіян вдвічі менше, ніж рік тому.
Але живого, тупого мяса - безліміт.
Щоб їх перемолоти, нас чекають дуже важкі бої.
Варто памятати, що війна складається не тільки з перемог і визволених міст.
Все це буде, очевидно, вже весною, коли орки захлинуться власною кров‘ю і видихнуться. А ми, посилені танками, літаками і ракетами зах союзників, підемо вперед.
4. Чи довго чекати Перемоги?
Якщо чекати - то довго. Краще і на фронті і в тилу перейти на особисту максимальну мобілізацію. Або хоч не вбивати бійців морально отими фото з Таіланду та краденими мільйонами з диванів.