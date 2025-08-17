Что Трамп сделает для окончания войны и когда ее закончит Путин: интервью с Давидом Шарпом

Сценариев действий США для окончания войны в Украине может быть три. Первый предполагает резкое увеличение военной поддержки Киева: поставки техники и вооружений в куда большем объеме, чем сейчас. Это серьезно усилило бы позиции Украины, но вероятность его невелика, ведь подобные резкие решения не в духе нынешней американской администрации. Второй сценарий – это тяжелые, действительно болезненные санкции против России. Здесь шансы намного выше, ведь глава Белого дома Дональд Трамп сам не раз анонсировал такие меры в случае, если Кремль не проявит готовности к прекращению войны. Третий вариант – выход Вашингтона из переговорного процесса. Вероятность такого сценария не нулевая, но в чистом виде он представляется маловероятным: даже без активных переговоров военные поставки из США, скорее всего, продолжатся.

Но учитывая особую эмоциональную вовлеченность кремлевского диктатора Владимира Путина в агрессивную войну против Украины, он не откажется от нее даже перед лицом угрозы краха экономики России. По крайней мере, не сразу. Сегодня, как и в начале полномасштабного вторжения, его задача номер один – захват Донецкой области. Отказ от этой цели возможен лишь в двух случаях, оба из которых – экстраординарные.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– Давайте рассмотрим три варианта развития событий, исходя из действий президента США в вопросе войны в Украине. Первый – он резко увеличивает военную помощь нашей стране, второй – вводит по-настоящему серьезные санкции в отношении покупателей российских углеводородов, третий – Трамп, а вместе с ним и все США выходят из переговорного процесса и де-факто больше со стороны Вашингтона не происходит ничего. Как в случае реализации каждого из сценариев могут развиваться события на поле боя и война в целом?

– Я пока очень осторожно могу относиться к сценарию, когда Трамп принимает решение о резком увеличении помощи Украине. Естественно, этот сценарий был бы предпочтительным, но пока все же это выглядело не в духе Трампа. Как мне видится, более реалистичный сценарий – это введение санкций против России, то, что Трамп обещал в рамках ультиматума. Тут, правда, вопрос, какие санкции в итоге будут введены и как за их соблюдение будут контролировать, поскольку именно это определяет, насколько санкции эффективны.

В случае, если Путин разочаровывает Трампа и санкции вводятся, при этом некоторая помощь Украине, которая была согласована при Байдене, продолжает по инерции поступать, и Трамп выражает, как минимум, готовность продавать больше вооружения Украине, ситуация может измениться.

Если вводятся эффективные санкции, то есть такие, которые бьют по российскому бюджету, которые лишают Россию заметной части дохода, то воевать станет просто не то, чтобы не на что, но просто будет меньше средств для ведения войны и пострадает уровень жизни в России. Тогда Путин должен будет задуматься над ситуацией.

По поводу активной бесплатной помощи от США я все же был бы осторожен, но больше оружия Украине, за деньги или бесплатно, это безусловно, улучшение ситуации на фронте. Разумеется, не сию минуту, но это серьезные проблемы для России.

На мой взгляд, если американцы задействуют по максимуму свои инструменты, то есть и санкции, и военную помощь, то это в перспективе может в заметной степени сократить войну. Когда Путин, с одной стороны, столкнется с бюджетными трудностями, с ухудшением уровня жизни в России, а с другой стороны, с менее успешной ситуацией на фронте, то это приведет к большей сговорчивости.

Однако я сомневаюсь, что это произойдет именно в такой конфигурации. Я склонен считать, что сначала будет больше санкций, а там будет видно. Но если с оружием позитивных перемен не будет, то эта ситуация по-прежнему остается для Украины тяжелой в этом плане, потому что и количественно, и качественно Украина нуждается в вооружениях. Того, что Европа будет предоставлять за американские деньги, да и того, что было раньше, недостаточно.

Ситуацию, когда Путин разочаровал Соединенные Штаты, но при этом американцы не вводят какие-то существенные санкции против России, я тоже исключать не могу. Но посмотрите, против Индии санкции уже ввели, и это показатель. Трамп обещал ввести санкции против России, его никто за язык не тянул. Поэтому я предполагаю, что санкции введут.

Вариант, при котором Трамп самоустраняется от переговоров, тоже возможен. Он может махнуть рукой, он уже видит, что с Путиным ничего не поделать. Но я не думаю, что в этом случае он откажется хотя бы продавать оружие Украине. Соответственно, подразумевается ситуация с определенной антипатией в российскую сторону, которая будет объявлена виновной в том, что не заключает соглашение. Но в данном случае мы говорим о нынешней администрации США, которая часто принимает решения быстро, иногда они носят эмоциональный характер. Поэтому необходимо дождаться развития событий.

– Вы сказали, если перемены и будут, то не сию минуту. И действительно, например, экономические эксперты говорят о том, что если будут введены драконовские санкции в отношении покупателей российской нефти и газа, то все равно запаса прочности российской экономики хватит как минимум на полгода или даже на целый год. С учетом того, что Путин каким-то совершенно сумасшедшим образом втянут эмоционально в эту войну, допускаете ли вы, что он будет готов идти до конца просто, чтобы уничтожить нашу страну, чтобы добиться своей цели, даже если экономика будет рушиться?

– Я абсолютно согласен, что он эмоционально и даже несколько более, чем эмоционально вовлечен в эту войну. Другое дело, что я не думаю, что он рассчитывает уничтожить Украину целиком в ближайшей перспективе. У него была такая цель, у него есть такое желание, это несомненно, но ее реализация в ближайшие полгода-год выглядит нереалистичной. На мой взгляд, ему сейчас важно одержать убедительную победу по очкам. Далее, допустим, если будет перерыв, он будет пытаться разрушить Украину гибридными методами, возможно, подготовиться к войне, чтобы атаковать снова.

Но сейчас ему, безусловно, нужна Донецкая область. Это одна из озвученных целей войны, географически конкретизированных с самого начала. Без Донецкой области его спросят: а как ты закончил войну? Ему нужны убедительные достижения, он ради этого пожертвовал очень многим.

После того, как провалился его первый генеральный план по ликвидации украинской государственности, война идет уже почти три с половиной года. Сотни тысяч россиян погибли, а инвалидами стали миллионы. Россия оказалась в изоляции, начался регресс и так далее. Такие жертвы он понес, что какие-то дополнительные финансовые потери или жертвы прямо сейчас, чтобы добиться важной локальной цели, для него не играют решающей роли.

Для того, чтобы Путин был готов отказаться от какой-то важной локальной цели, – подчеркиваю, локальной – например, от захвата Донецкой области, должно случиться что-то особенное. Допустим, когда на линии фронта будет полный тупик и он поймет, что никакого прогресса нет и не будет. Либо какие-то ужасные последствия от санкций, которые будут ну катастрофическими и немедленными.

Если же последствия будут тяжелыми, но когда у него все равно есть запас прочности, скажем, на полгода, то, скорее всего, это не заставит его торопиться. Однако это заставит его подумать, потому что одно дело воевать спокойно еще два года, а другое дело, когда он поймет, что есть всего полгода. Я упрощаю, но это так.

А дальше, через полгода, можно будет посмотреть, ты захватил еще какую-то территорию? Прекрасно. Украинцев удалось истощить еще больше? Значит, можно попытаться навязать им более выгодные условия.

Таким образом, даже тяжелые санкции и серьезный ущерб экономике России не обязательно остановят его сразу. Но это лишит его определенных возможностей и заставит задуматься. Это тоже важно, и это гораздо лучше, чем ничего.