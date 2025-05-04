Украина системно реализует военную стратегию по контролю над Черным и Азовским морями.

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Опираясь на уже выполненные шаги, можно смоделировать, что ждет русских дальше.

Далее текст на языке оригинала.

Проста динаміка: рік назад – кілька беків (ми всі були свідками), зараз – десятки одночасно (ми знову свідки), наступний рік – сотні одночасно? Припустимо. Але давайте розберемось окремо по кожному етапу.

– спочатку відбулось винищення русскіх військових кораблів.

Зараз залишки бойового флоту ховаються від України в бухтах, заблокувавши прохід цивільними кораблями. Це просто залізо, яке чекає прильоту. Флоту росіяни більше не мають. Використовують його лише для терору: вийти з бухти на годину – запустити калібри по містах – сховатись назад.

– реалізовано технологічний прорив, який дозволив винищувати засоби ППО окупантів в Криму дешевими FPV-дронами.

Знищені десятки радарів, пускових установок, РЕБ. Русскіє втрачають сотні мільйонів доларів в абсолютно безперспективній боротьбі.

– Сили оборони України також добивають російську авіацію над Чорним морем. Абсолютно така сама, безперспективна для русскіх ситуація.

Смертники на гелікоптерах та літаках все ще намагаються підніматись в повітря, але всім все давно зрозуміло. З повітря Крим не утримати. А ППО скоро не буде.

– дії Сил оборони України призведуть до повного панування на воді та в небі над Чорним та Азовським морем (дронами з повітря). Будь-яке переміщення російських кораблів чи літаків буде заблоковане.

– це звичайна математика. Українські безекіпажні катери з кожним місяцем діятимуть в Чорному морі у все більшій кількості. Мій прогноз: до кінця року сотні беків будуть в морі цілодобово (FPV, ППО, ударні модифікації).

– без ППО та літаків пересування кримським мостом та баржами стане неможливим. Крим перетвориться на ізольований півострів. Над яким вільно пролітатимуть ракети, ударні "крила" та FPV-дрони.

– дешеві дальнобійні FPV-дрони, запущені з надводних дронів вздовж всього узбережжя Криму (захід, південь) будуть прошивати весь півострів.

Коли скінчиться дороговартісне ППО, склади та аеродроми, почнеться нова гра – пошук інших цікавих цілей на півострові. На ЛБЗ зараз три-чотири FPV доганяють одного русского. Те саме буде в Криму.

– кримський міст буде зруйновано, відкриється вільний шлях в Азовське море. Крим буде виведений з гри як мілітарна одиниця.

– Азовське море – це ключ до перемоги у війні. Як тільки безекіпажні "материнські кораблі" десятками зайдуть і туди, все окуповане узбережжя на півдні України стане кілзоною на 50-100 км вглиб окупованих територій.

Далі можна буде вести предметні переговори про карти на столі. На картинці – удар по Новоросійську.