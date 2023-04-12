'Чтобы даже не думали': в ГУР объяснили, как РФ использует видео казней украинских военных

В Главном управлении разведки Украины заявили, что военные преступления и освещение зверств российских оккупантов по отношению к украинским военным являются целенаправленной политикой государства-террориста России. Москва пытается запугать не только украинцев, но и своих же солдат.

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Об этом сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона в среду, 12 апреля. По его словам, военное командование РФ таким образом пытается отбить у оккупантов желание сдаться в плен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мол, вы не думайте сдаваться в плен, поскольку в украинском плену будут делать с вами то, что мы делаем с украинскими пленными", – заявил Юсов.

Кроме того, публикуя видео с казнями, россияне хотят деморализовать защитников Украины и посеять панику в наших Силах обороны, однако это им не удается.

Несмотря на многочисленные зверства российских оккупантов, Украина придерживается Женевских конвенций и остается демократическим государством. Украинские воины продолжат брать российских военных преступников в плен для пополнения обменного фонда без подобных расправ.

В то же время, отметил Юсов, все больше представителей вражеской армии ищут возможности попасть в плен добровольно. Только в марте 2023 года на проекте "Хочу жить" было оставлено более 3 тысяч заявок.

В России препятствуют сдаче своих солдат в плен, выставляя заградительные отряды на фронте и усиливая репрессии внутри российского общества.

Напомним, что вечером во вторник, 11 апреля, российские оккупанты распространили в сети видео казни украинского военнопленного. На обнародованных кадрах видно, как живому защитнику ножом отрезали голову.

В Службе безопасности Украины 12 апреля сообщили, что начали досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В Минобороны заявили, что устанавливают личность украинского воина, видео жестокой казни которого опубликовали российские оккупанты. Для идентификации пленного, а также его палачей украинские специалисты изучают видео покадрово.

Как сообщал OBOZREVATEL, в международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что преступления россиян в Украине – многочисленны. Начиная с 2014 года враг проводит геноцид украинского народа на оккупированных территориях – захватчики пытали не только пленных военных, но и гражданских, даже женщин.

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