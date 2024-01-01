'Чтобы грядущий год стал победным для Украины': Сырский поздравил военных с Новым годом

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский поздравил украинских воинов с Новым годом. Он поблагодарил бойцов, которые в новогоднюю ночь находятся в окопах и сдерживают российских оккупантов, за возможность украинцам встретить этот праздник в теплых и светлых домах.

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Обращение к воинам Сил обороны Сырский опубликовал на своем канале в Telegram. Он пожелал, чтобы 2024 год стал для украинского государства победным.

"Хочу пожелать нам всем, чтобы наступающий год стал победным для Украины. Чтобы все защитники и защитницы вернулись в свои семьи живыми и невредимыми. Чтобы в прошлом остались звуки сирен воздушной тревоги и взрывов от вражеских снарядов", – написал генерал-полковник.

Пусть Новый год станет годом единения и победы, отметил Сырский.

Он отметил, что в 2023-м, как и в 2022 году, российские войска не отказались от планов уничтожить Украину как государство, а украинцев как нацию. Однако украинский народ показал всему миру несокрушимость, остановив и откинув оккупантов.

"Сегодня мы продолжаем держать восточный фронт, чтобы разрушительный "русский мир" не пришел в Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, Лиман, Купянск и другие украинские города. Мы отбрасываем врага и отвоевываем украинскую землю при каждом случае, доказывая всему миру, что можем вернуть свое. Многие наши герои отдали за это свои жизни в прошлом году. Слава и честь каждому и каждой из них", – написал Сырский.

Отметим, что украинских военных поздравил и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Военачальник поблагодарил бойцов, защищающих государство на фронте, и отметил, что 2024 год не будет легким.

Главком напомнил, что борьба за свободу и будущее наших детей продолжается, а также показал обращение от воинов Сил обороны. Герои отмечают, что, как и в прошлом году, встречают праздник на передовой.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги 2023 года, заявил, что украинцы стали сильнее и будут оставаться сильными, несмотря на то, что принесет 2024 год.

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