Чтобы не вышли не своих: Кадыров объявил денежное вознаграждение за ''сожжевших Коран бойцов ВСУ''

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил денежное вознаграждение за "сожжевших Коран бойцов ВСУ". Он все также пытается дискредитировать Вооруженные силы Украины подобными фейками.

Видео дня

Об этом сообщают российские источники. Он предложил 5 млн рублей (2 390 827 – Ред.) "за ликвидацию этой мрази".

"Я не ограничусь сухим осуждением поступка украинской нечисти, которая недавно сожгла страницы Священного Корана", – написал Кадыров в своих социальных сетях.

Он добавил, что "за ликвидацию этой мрази объявляет награду в 5 млн рублей", а за взятие живым – в два раза больше – 10 млн рублей.

"Когда бы это ни произошло – сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объёме", – продолжил он.

Глава Чечни также обратился и к тому, "кто сжег Коран".

"А ты, трус, скрывший свое лицо, знай, что кара придёт в любой момент, в любом месте, где бы ты ни прятался. Теперь твоя заячья душонка не будет знать покоя", – пишет Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты запустили очередной фейк с целью дискредитировать Вооруженные силы Украины. Они создали ролик, в котором украинские солдаты якобы делают поругание над Кораном. Однако публика в сети не поверила путинистам и уличила их во лжи. Они опровергли любые подобные преступления со своей стороны, заявив, что против российских оккупантов борются люди разных национальностей и вероисповедания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!